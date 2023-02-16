Игрокам Бруклина покорилось достижение в НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" установил рекорд лиги в матче регулярного чемпионата с "Майами Хит", пишет ESPN.

В этом матче форвард команды Микал Бриджес набрал 45 очков, став уже четвёртым игроком в нынешнем сезоне НБА в составе "Бруклина", набравшим 45 и более очков за матч.

Ранее ни в одной команде не было четырёх игроков, отмечавшихся подобным достижением в рамках одного сезона.

Для Бриджеса 45 очков — личный рекорд карьеры.