  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игрокам Бруклина покорилось достижение в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрокам Бруклина покорилось достижение в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

4 игрока набрали более 45 очков за матч

Игрокам Бруклина покорилось достижение в НБА

фото - bleacherreport.com

Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" установил рекорд лиги в матче регулярного чемпионата с "Майами Хит", пишет ESPN.

В этом матче форвард команды Микал Бриджес набрал 45 очков, став уже четвёртым игроком в нынешнем сезоне НБА в составе "Бруклина", набравшим 45 и более очков за матч.

Ранее ни в одной команде не было четырёх игроков, отмечавшихся подобным достижением в рамках одного сезона.

Для Бриджеса 45 очков — личный рекорд карьеры.

По теме
yellow-arrow
Названы участники конкурсов на Матче всех звёзд НБА
yellow-arrow
Айнарс Багатскис: Сейчас мы больше делаем упор на опытных игроков
yellow-arrow
Сборная Украины определилась с составом на матчи квалификации чемпионата мира-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде