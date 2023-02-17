Яннис Адетокунбо установил рекорд Милуоки по результативным передачам

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам, пишет ESPN.

В матче с "Чикаго" (112:100) Яннис за девять минут на площадке отдал три передачи и довёл карьерный показатель до отметки 3274 за 10 сезонов в НБА. Это позволило греку побить рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3272 передач в "Милуоки".

Греческий баскетболист три раза в нынешнем сезоне набирал 50 и более очков. По этому показателю он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром, став вторым игроком в истории "Милуоки", который минимум трижды добрался до этой отметки за один сезон.