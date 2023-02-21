  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названа серьезность травмы Янниса Адетокумбо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа серьезность травмы Янниса Адетокумбо

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист будет проходить реабилитацию

Названа серьезность травмы Янниса Адетокумбо

Новина українською

Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо будет проходить курс реабилитации и вернётся в состав, когда спадут болевые ощущения. Сейчас они присутствуют. Об этом пишет ESPN US. Напомним, у Адетокумбо было диагностировано растяжение связок правого запястья. Повреждение он получил 17 февраля в матче с "Чикаго Буллз".

Сообщается, что сразу после Матча всех звёзд НБА, где Яннис сыграл символические 20 секунд, он был обследован в Нью-Йорке.

В нынешнем сезоне НБА 28-летний игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи

По теме
yellow-arrow
Названа команда, в которой Расселл Уэстбрук продолжит карьеру
yellow-arrow
Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ
yellow-arrow
Панатинаикос уволил главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде