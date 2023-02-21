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Названа серьезность травмы Янниса Адетокумбо
Баскетболист будет проходить реабилитацию
Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо будет проходить курс реабилитации и вернётся в состав, когда спадут болевые ощущения. Сейчас они присутствуют. Об этом пишет ESPN US. Напомним, у Адетокумбо было диагностировано растяжение связок правого запястья. Повреждение он получил 17 февраля в матче с "Чикаго Буллз".
Сообщается, что сразу после Матча всех звёзд НБА, где Яннис сыграл символические 20 секунд, он был обследован в Нью-Йорке.
В нынешнем сезоне НБА 28-летний игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи
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