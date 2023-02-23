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Расселл Уэстбрук: Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был в Клипперс

Баскетбол
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Игрок рад, что он сменил клуб

Расселл Уэстбрук: Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был в Клипперс

Фото: NBC Sports

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Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук прокомментировал подписание контракта с "Лос-Анджелес Клипперс". Напомним, в клубе не стали разглашать детали соглашения.

"Что бы им от меня ни потребовалось, я сделаю это, по крайней мере, буду пытаться в силу своих возможностей. Это многое значит для меня. Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был здесь, и это очень важно для меня. Я очень ценю это", — приводит слова Уэстбрука Yahoo News.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах за "Лос-Анджелес Лейкерс", набирая в среднем 15,9 очка, отдавая 7,5 передачи и совершая 6,2 подбора.

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В статье: Рассел Уэстбрук
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