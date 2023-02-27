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Атланта назвала имя нового главного тренера

Баскетбол
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Им стал Куин Снайдер

Атланта назвала имя нового главного тренера

Фото: nba.com

Новина українською

Руководство "Атланты Хоукс" официально назначило Куина Снайдера на должность главного тренера команды. Об этом пишет официальный сайт клуба.

56-летний Снайдер до этого работал в качестве наставника "Юты Джаз" с 2014 по 2022 год.

Ранее "Атланта" уволила с поста главного тренера Нэйта Макмиллана. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Джо Пранти, работавший помощником Макмиллана.

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В статье: Атланта Хоукс
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