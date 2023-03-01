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Чикаго Буллз разорвал контракт с чемпионом Европы

Баскетбол
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Комада показывает далеко не лучшие результаты

Чикаго Буллз разорвал контракт с чемпионом Европы

Фото: Raptors Rapture

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"Чикаго Буллз" принял решение расстаться со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Чемпион Европы 2017 года 36-летний словенец провёл за "Чикаго" 51 игру, где в среднем набирал 6,4 очка и делал 2,7 передачи.

"Чикаго" испытывает проблемы в этом сезоне и рискует не попасть даже в зону плей-ин. После отчисления у словенца есть возможность подписаться с командой с более серьёзными амбициями.

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В статье: Чикаго Буллз
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