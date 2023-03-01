Чикаго Буллз разорвал контракт с чемпионом Европы

"Чикаго Буллз" принял решение расстаться со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Чемпион Европы 2017 года 36-летний словенец провёл за "Чикаго" 51 игру, где в среднем набирал 6,4 очка и делал 2,7 передачи.

"Чикаго" испытывает проблемы в этом сезоне и рискует не попасть даже в зону плей-ин. После отчисления у словенца есть возможность подписаться с командой с более серьёзными амбициями.