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Киев-Баскет снова обыграл Старый Луцк

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева не проиграли ни единой четверти

Киев-Баскет снова обыграл Старый Луцк

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Столичный Киев-Баскет одержал победу над Старым Луцком 88:57 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Киевляне неплохо начали матч и повели в счете. Уже во второй десятиминутке преимущество команды Владимира Холопова держалось в районе 10 очков.

После большого перерыва Старый Луцк начал понемногу отыгрывать свое отставание, но команды ушли в укрытие из-за воздушной тревоги.

В четвертой четверти Старый Луцк перестал сопротивляться и киевляне довели свое преимущество до 33 очков.

Самым результативным в матче стал Игорь Дубоненко, в итоге набравший 19 очков.

​​Суперлига. Регулярный чемпион

Киев-Баскет— Старый-Луцк 88:57 (17:13, 25:19, 22:14, 24:11)

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В статье: БК Киев-Баскет
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