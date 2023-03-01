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Киев-Баскет снова обыграл Старый Луцк
Хозяева не проиграли ни единой четверти
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичный Киев-Баскет одержал победу над Старым Луцком 88:57 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Киевляне неплохо начали матч и повели в счете. Уже во второй десятиминутке преимущество команды Владимира Холопова держалось в районе 10 очков.
После большого перерыва Старый Луцк начал понемногу отыгрывать свое отставание, но команды ушли в укрытие из-за воздушной тревоги.
В четвертой четверти Старый Луцк перестал сопротивляться и киевляне довели свое преимущество до 33 очков.
Самым результативным в матче стал Игорь Дубоненко, в итоге набравший 19 очков.
Суперлига. Регулярный чемпион
Киев-Баскет— Старый-Луцк 88:57 (17:13, 25:19, 22:14, 24:11)
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