Джеймс Харден хочет вернуться летом в Хьюстон

Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден намерен вернуться в "Хьюстон Рокетс" и летом приложит все усилия для этого, пишет инсайдер Сэм Амико в социальных сетях.

Напомним, Харден отыграл девять сезонов в Хьюстоне, где считался главной звездой команды. Позже баскетболист перешёл в "Бруклин Нетс", за который провёл два неполноценных сезона. С 2022-го Харден выступает за "Филадельфию Сиксерс".

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, 10,6 передачи и 6,2 подбора.