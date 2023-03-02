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Джеймс Харден хочет вернуться летом в Хьюстон
Карьера Хардена в Филадельфии пошла на спад
Фото: basketnews.com
Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден намерен вернуться в "Хьюстон Рокетс" и летом приложит все усилия для этого, пишет инсайдер Сэм Амико в социальных сетях.
Напомним, Харден отыграл девять сезонов в Хьюстоне, где считался главной звездой команды. Позже баскетболист перешёл в "Бруклин Нетс", за который провёл два неполноценных сезона. С 2022-го Харден выступает за "Филадельфию Сиксерс".
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, 10,6 передачи и 6,2 подбора.
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