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Днепр уверенно обыграл Говерлу-Прикарпатье

Баскетбол
(1 голосов)

Гости просто не заметили соперника

Днепр уверенно обыграл Говерлу-Прикарпатье

Фото: ФБУ

Новина українською

Днепр одержал победу в доигрывании матча регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Прикарпатье-Говерлу.

Гости выиграли со счетом 81:62, одержав свою 14 победу в 20 матчах сезона. Говерла потерпела 14 поражения в чемпионате.

Лучшими в составе победителей стали Максим Закурдаев, Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба.

Следующий матч Днепр проведет 4 марта против одесской БИПЫ, а Говерла в этот день будет противостоять Будивельнику.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Говерла-Прикарпатье - Днепр 62:81 (15:22, 12:21, 17:19, 18:19)

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В статье: БК Днепр
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