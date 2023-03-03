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Днепр уверенно обыграл Говерлу-Прикарпатье
Гости просто не заметили соперника
Фото: ФБУ
Днепр одержал победу в доигрывании матча регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Прикарпатье-Говерлу.
Гости выиграли со счетом 81:62, одержав свою 14 победу в 20 матчах сезона. Говерла потерпела 14 поражения в чемпионате.
Лучшими в составе победителей стали Максим Закурдаев, Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба.
Следующий матч Днепр проведет 4 марта против одесской БИПЫ, а Говерла в этот день будет противостоять Будивельнику.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Говерла-Прикарпатье - Днепр 62:81 (15:22, 12:21, 17:19, 18:19)
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