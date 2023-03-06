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БИПА уверенно обыграла Запорожье и вернулась на третью строчку в турнирной таблице Суперлиги

Баскетбол
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Результаты матча Суперлиги

БИПА уверенно обыграла Запорожье и вернулась на третью строчку в турнирной таблице Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

БИПА-Одесская область одержала уверенную победу над Запорожьем в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды начали матч в высоком темпе. За 7 минут первой четверти команды реализовали на двух 9 трехочковых. Запорожье до конца десятиминутки такой темп не выдержало и на первый перерыв команды пошли при счете 18:28 в пользу одесситов.

Во второй четверти БИПА продолжила быструю игру и в итоге довела свое преимущество до 26 очков – 32:58. После большого перерыва одесситы сбросили темп, чем воспользовались игроки Запорожья, выиграв четверть 12:8. Последнюю четверть команды сыграли результативнее, но и ее выиграли хозяева.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — БИПА 64:82 (18:28, 14:30, 12:8, 20:16)

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В статье: БИПА-Одесса БК Запорожье
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