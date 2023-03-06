НБА не засчитала последний подбор Янниса Адетокумбо в матче с Вашингтоном

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение отменить последний подбор лёгкого форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, совершённый в концовке матча регулярного сезона с "Вашингтон Уизардс" (117:111), пишет эксперт ESPN Зак Лоу.

"Бросок с игры следует учитывать только в том случае, если у игрока очевидны намерения набрать очки", — пояснил Лоу.

Напомним, за 11 секунд до конца основного времени Адетокунбо забрал подбор на своём щите после промаха форварда "Вашингтона" Кори Кисперта. После чего он за секунду до конца совершил бросок в сторону щита и подобрал мяч.

Примечательно, что благодаря этому подбору форвард "Милуоки" записал на свой счёт трипл-дабл — 23 очка, 13 передач и 10 подборов. Однако сейчас у игрока официально нет трипл-дабла.