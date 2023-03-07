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Будивельник с минимальным счетом обыграл Шоле в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА
Украинский клуб сумел вырвать победу
nstagram.com/bc_budivelnyk
7 марта киевский "Будивельник" провел первый матч в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА над французским клубом "Шоле".
Поединок состоялся в Вероле (Италия) и завершился в пользу номинальных хозяев со счетом 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13).
Самым результативным игроком матча стал канадский защитник "Будивельника" Джонни Берханемескел, заработавший 20 очков и сделавший еще шесть подборов.
Кубок Европы. Четвертьфинал. Первый матч
"Будивельник" (Украина) - "Шоле" (Франция) 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)
Следующий матч команды проведут уже 14 марта.
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