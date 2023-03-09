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Форвард Вашингтон Уизардс Кристапс Порзингис установил личный рекорд результативности в НБА
Он набрал больше 40 очков
Фото: eurohoops.net
Тяжёлый латышский форвард "Вашингтон Уизардс" Кристапс Порзингис установил личный рекорд результативности в НБА. Это случилось в матче регулярного чемпионата с клубом "Атланта Хоукс" (122:120). В этой встрече Порзингис набрал 43 очка.
Напомним, Порзингис стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Помимо 43 очков в его активе также пять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который оформил дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и шесть передач. Самым результативным у "Хоукс" был американский разыгрывающий Трей Янг, сделавший дабл-дабл: 28 очков, четыре подбора и десять передач.
В нынешнем сезоне НБА латышский игрок набирает в среднем 23,4 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 2,5 передачи.
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