Тяжёлый латышский форвард "Вашингтон Уизардс" Кристапс Порзингис установил личный рекорд результативности в НБА. Это случилось в матче регулярного чемпионата с клубом "Атланта Хоукс" (122:120). В этой встрече Порзингис набрал 43 очка.

Напомним, Порзингис стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Помимо 43 очков в его активе также пять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который оформил дабл-дабл: 25 очков, десять подборов и шесть передач. Самым результативным у "Хоукс" был американский разыгрывающий Трей Янг, сделавший дабл-дабл: 28 очков, четыре подбора и десять передач.

В нынешнем сезоне НБА латышский игрок набирает в среднем 23,4 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 2,5 передачи.