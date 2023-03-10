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Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Баскетбол
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Легенда баскетбола имеет приличный доход

Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Новина українською

Издание Sportico составило рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории профессионального спорта.

В список вошли сразу четыре представителя гольфа, по два представителя — в баскетболе и футболе соответственно. По одному представителю — от бокса и тенниса.

Рейтинг возглавил шестикратный чемпион НБА, ныне владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан с общим доходом $ 3,3 млрд. На втором и третьем местах расположились гольфисты Тайгер Вудс ($ 2,5 млрд) и Арнольд Палмер ($ 1,7 млрд).

Замкнули пятёрку самых богатых Джек Никлаус (гольф — $ 1,63 млрд) и форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду ($ 1,58 млрд).

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В статье: Майкл Джордан
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