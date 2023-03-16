  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет обыграл БИПУ и сохранил за собой второе место в турнирной таблице
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет обыграл БИПУ и сохранил за собой второе место в турнирной таблице

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матча Суперлиги

Киев-Баскет обыграл БИПУ и сохранил за собой второе место в турнирной таблице

БК Киев-Баскет

Новина українською

Столичный Киев-Баскет одержал победу над БИПОЙ в рамках львовского бабла регулярного чемпионата мужской Суперлиги.

Первая половина игры прошла в равной борьбе. Бипа сумела выйти вперед на 8 очков, но киевляне отыгрались.

В концовке третьей четверти киевляне ушли в отрыв, который в начале последней четверти достиг +12. Но Бипа ответила рывком 2:13, сократив до минимума свое отставание. Конечность более удачно провели игроки Киев-Баскета, выиграв матч.

Благодаря победе над конкурентом Киев-Баскет сохранил второе место в таблице и делает серьезную заявку на медали по итогу сезона.

17 марта Киев-Баскет сыграет против Политехники-Галичины, а одесситы 24 марта проведут в Южном перенесенный матч против Черкасских Мартышек.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - БИПА 73:68 (18:19, 19:17, 23:17, 13:15)

По теме
yellow-arrow
Джа Моранту вынесли вердикт за демонстрацию пистолета в ночном клубе
yellow-arrow
Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом
yellow-arrow
Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде