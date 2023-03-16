Киев-Баскет обыграл БИПУ и сохранил за собой второе место в турнирной таблице

Столичный Киев-Баскет одержал победу над БИПОЙ в рамках львовского бабла регулярного чемпионата мужской Суперлиги.

Первая половина игры прошла в равной борьбе. Бипа сумела выйти вперед на 8 очков, но киевляне отыгрались.

В концовке третьей четверти киевляне ушли в отрыв, который в начале последней четверти достиг +12. Но Бипа ответила рывком 2:13, сократив до минимума свое отставание. Конечность более удачно провели игроки Киев-Баскета, выиграв матч.

Благодаря победе над конкурентом Киев-Баскет сохранил второе место в таблице и делает серьезную заявку на медали по итогу сезона.

17 марта Киев-Баскет сыграет против Политехники-Галичины, а одесситы 24 марта проведут в Южном перенесенный матч против Черкасских Мартышек.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - БИПА 73:68 (18:19, 19:17, 23:17, 13:15)