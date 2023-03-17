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Майкл Джордан может продать контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
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Клуб ожидает смена владельца

Майкл Джордан может продать контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Новина українською

Легенда НБА Майкл Джордан ведёт переговоры о продаже контрольного пакета акций "Шарлотт Хорнетс". Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Майкл Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Он также выступал за "Вашингтон Уизардс", где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

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В статье: Майкл Джордан Шарлотт Хорнетс
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