Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майкл Джордан может продать контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс
Клуб ожидает смена владельца
Легенда НБА Майкл Джордан ведёт переговоры о продаже контрольного пакета акций "Шарлотт Хорнетс". Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Майкл Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Он также выступал за "Вашингтон Уизардс", где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.
Популярное сейчас
- Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- Энтони Дэвис прокомментировал решение тренерского штаба Лейкерс не задействовать его в матче с Рокетс
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО