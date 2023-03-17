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Киев-Баскет - Галичина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
В пятницу, 17 марта, состоится матч Суперлиги, в котором "Киев-Баскет" будет принимать "Галичину".
Суперлига. 17 марта
Начало в 17:00
Киев-Баскет - Галичина
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