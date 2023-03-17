  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет - Галичина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет - Галичина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Суперлиги

Киев-Баскет - Галичина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

В пятницу, 17 марта, состоится матч Суперлиги, в котором "Киев-Баскет" будет принимать "Галичину".

Суперлига. 17 марта

Начало в 17:00

Киев-Баскет - Галичина

По теме
yellow-arrow
Будивельник одержал уверенную победу над Черкасскими Мавпами
yellow-arrow
Денвер стал второй командой, гарантировавшей себе место в плей-офф сезона 2022/23
yellow-arrow
Майкл Джордан может продать контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига БК Киев-Баскет смотреть онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде