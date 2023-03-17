Будивельник одержал уверенную победу над Черкасскими Мавпами

17 марта Будивельник одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Черкасских обезьян.

В течение трех четвертей гости не отпускали соперника, однако в заключительной десятиминутке команда Будивельник сумела совершить мощный рывок, благодаря которому и одержал победу в матче.

Лучшим игроком матча стал форвард киевлян Владимир Конев, в активе которого 17 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот (РЭ 25).

17 марта Будивельник сыграет с Прикарпатье-Говерлой, а Мавпы в этот день будут противостоять Запорожью.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Черкасские Мавпы 91:70 (16:13, 22:21, 26:25, 27:11)