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Будивельник досрочно стал чемпионом Украины
Команда провела отличный сезон
Фото: ФБУ
Киевский Будивельник одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Черкасских Мавп (91:70).
Благодаря этой победе киевляне закрепились на вершине турнирной таблицы имея в активе 50 очков. Это позволило команде Дмитрия Забирченко увеличить отрыв от ближайшего конкурента до 6 очков и стать досрочным чемпионом.
Чемпионский титул этого сезона станет 11-м для Будивельника в истории чемпионатов Украины и первым после сезона 2016/17. Это рекордный показатель по выигранным титулам чемпиона Суперлиги.
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