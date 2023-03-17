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Будивельник досрочно стал чемпионом Украины

Баскетбол
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Команда провела отличный сезон

Будивельник досрочно стал чемпионом Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

Киевский Будивельник одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Черкасских Мавп (91:70).

Благодаря этой победе киевляне закрепились на вершине турнирной таблицы имея в активе 50 очков. Это позволило команде Дмитрия Забирченко увеличить отрыв от ближайшего конкурента до 6 очков и стать досрочным чемпионом.

Чемпионский титул этого сезона станет 11-м для Будивельника в истории чемпионатов Украины и первым после сезона 2016/17. Это рекордный показатель по выигранным титулам чемпиона Суперлиги.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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