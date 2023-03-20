Будивельник снялся с Балканской лиги из-за проблем с финансированием

Балканская лига получила официальное заявление от "Будивельника" о том, что из-за отсутствия финансирования киевский клуб прекращает участие в турнире.

"Информация была отправлена за 24 часа до того, как команда должна была вылететь в Болгарию для участия в матчах регулярного сезона в Балканской лиге 21 марта против "Пеи" и 23 марта против "Берои". В результате решения "Будивельника" все предстоящие матчи клуба отменяются. Руководство лиги будет действовать в соответствии с регламентом лиги и после консультаций с FIBA и Федерацией баскетбола Украины. Остальные игры сезона состоятся по обновленной программе, включая Финал четырех".

Отметим, что "Будивельник" находился на 3-й позиции в Балканской лиге, имея результат 6-1.