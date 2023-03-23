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НБА. Дэвис помог Лейкерс обыграть Финикс, Голден Стэйт не смог справиться с Далласом

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Дэвис помог Лейкерс обыграть Финикс, Голден Стэйт не смог справиться с Далласом

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23 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно десять матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Денвер Наггетс" – 104:118.

"Майами Хит" – "Нью-Йорк Никс" – 127:120.

"Торонто Рэпторс" – "Индиана Пэйсерс" – 114:118.

"Даллас Маверикс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:127.

"Мемфис Гриззлиз" – "Хьюстон Рокетс" – 130:125.

"Милуоки Бакс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 130:94.

"Чикаго Буллз" – "Филадельфия Сиксерс" – 91:116.

"Миннесота Тимбервулвз" – "Атланта Хоукс" – 125:124.

"Юта Джаз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 115:127.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Финикс Санз" – 122:111.

В Лос-Анджелесе (США) "Лос-Анджелес Лейкерс" принимали "Финикс Санз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:111.

Самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 26 очков, один подбор и всего шесть передач.

Лучшим у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.

В Далласе (США) "Маверикс" принимали "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач.

У гостей Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 ассистов.

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В статье: НБА
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