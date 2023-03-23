Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Дэвис помог Лейкерс обыграть Финикс, Голден Стэйт не смог справиться с Далласом
Результаты матчей НБА
Фото - Facebook
23 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно десять матчей.
"Вашингтон Уизардс" – "Денвер Наггетс" – 104:118.
"Майами Хит" – "Нью-Йорк Никс" – 127:120.
"Торонто Рэпторс" – "Индиана Пэйсерс" – 114:118.
"Даллас Маверикс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:127.
"Мемфис Гриззлиз" – "Хьюстон Рокетс" – 130:125.
"Милуоки Бакс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 130:94.
"Чикаго Буллз" – "Филадельфия Сиксерс" – 91:116.
"Миннесота Тимбервулвз" – "Атланта Хоукс" – 125:124.
"Юта Джаз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 115:127.
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Финикс Санз" – 122:111.
В Лос-Анджелесе (США) "Лос-Анджелес Лейкерс" принимали "Финикс Санз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:111.
Самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 26 очков, один подбор и всего шесть передач.
Лучшим у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 33 очка, шесть подборов и пять передач.
В Далласе (США) "Маверикс" принимали "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.
Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач.
У гостей Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 ассистов.
Популярное сейчас
- Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта
- Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023
- Зинченко завоевывает Арсенал. Клуб выпустил ВИДЕО, посвященное игре украинца
- В возрасте 80 лет умер член Зала славы НБА
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО