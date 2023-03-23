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Даллас Маверикс подаст протест на судейские решения в матче с Голден Стэйт
Команда обыграла соперника, однако этого ей оказалось мало
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В очередном матче НБА "Даллас Маверикс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.
После этого матча "Даллас" планирует подать в НБА официальный протест в связи с предполагаемой ошибкой судьи, которая привела к двум штрафным очкам "Уорриорз" в конце третьей четверти, пишет The Athletic.
В решающем владении "Маверикс" за 8,5 секунд до конца матча при счёте 125:122 в пользу гостей Лука Дончич получил мяч под кольцом и столкнулся с форвардом "Уорриорз" Дреймондом Грином во время попытки выполнить бросок. Грин успешно остановил Дончича корпусом, действуя на грани фола. После этого Дончич показал судьям характерный жест, намекая на их продажность.
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