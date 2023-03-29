Будивельник переиграл Запорожье в матче Суперлиги

Столичный Будивельник одержал непростую победу над Запорожьем 82:75 в рамках мужской Суперлиги.

Первая четверть Будивельник начал 9:0 и выигрывал по ходу нее 12 очков. Запорожцы постепенно выровняли игру, приблизились к сопернику в счете, а в конце второй четверти вышли вперед, выиграв половину 35:34.

В третьей четверти Запорожье продолжило играть на равных с фаворитом и держало интригу почти до конца, но в итоге Будивельник довел матч до победы.

Лучшим игроком матча стал Буренко, у которого в активе 33 очка, 5 подборов и 6 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Будивельник 75:82 (14:20, 21:14, 24:27, 16:21)