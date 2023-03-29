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Будивельник переиграл Запорожье в матче Суперлиги
Гости сумели удержать преимущество
nstagram.com/bc_budivelnyk
Столичный Будивельник одержал непростую победу над Запорожьем 82:75 в рамках мужской Суперлиги.
Первая четверть Будивельник начал 9:0 и выигрывал по ходу нее 12 очков. Запорожцы постепенно выровняли игру, приблизились к сопернику в счете, а в конце второй четверти вышли вперед, выиграв половину 35:34.
В третьей четверти Запорожье продолжило играть на равных с фаворитом и держало интригу почти до конца, но в итоге Будивельник довел матч до победы.
Лучшим игроком матча стал Буренко, у которого в активе 33 очка, 5 подборов и 6 передач.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Будивельник 75:82 (14:20, 21:14, 24:27, 16:21)
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