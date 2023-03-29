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Агафонов помог БИПЕ дожать Старый Луцк
Гости выглядели увереннее
Фото: ФБУ
БИПА одержала трудную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Старый Луцк.
Поединок проходил на равных и преимущество переходило от одной команды к другой. Обеспечить победный результат БИПИ удалось только в заключительной четверти, которую одесситы выиграли со счетом 23:10.
Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов, который, выйдя в старте, набрал 20 очков и собрал 11 подборов (РЭ 28).
Суперлига. Регулярный чемпион
Старый Луцк - БИПА 61:68 (17:19, 25:20, 9:16, 10:23)
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