Агафонов помог БИПЕ дожать Старый Луцк

БИПА одержала трудную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Старый Луцк.

Поединок проходил на равных и преимущество переходило от одной команды к другой. Обеспечить победный результат БИПИ удалось только в заключительной четверти, которую одесситы выиграли со счетом 23:10.

Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов, который, выйдя в старте, набрал 20 очков и собрал 11 подборов (РЭ 28).

​​Суперлига. Регулярный чемпион

Старый Луцк - БИПА 61:68 (17:19, 25:20, 9:16, 10:23)