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Прометей одержал вторую победу над Рейєр Венецией в Еврокубке

Баскетбол
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Очередной успех нашей команды

Прометей одержал вторую победу над Рейєр Венецией в Еврокубке

Фото: БК Прометей

Новина українською

29 марта состоялся матч Еврокубка, в котором "Прометей" принимал "Уману Рейер Венецию".

29 марта. 7DAYS EuroCup. Группа А. 18 тур. Рига

БК "Прометей" - БК "Умана Рейер Венеция" (Италия) - 93:76 (33:18, 13:25, 28:18, 19:15)

Соперники сразу начали реализовывать свои шансы. "Красно-белые" повели в счете 9:4, после чего наставник гостей Невен Спахия взял минутный перерыв. Однако "Прометей" продолжал действовать вдохновенно. На первый перерыв команды вообще пошли при "+15" в пользу "Прометея".

Впоследствии гости смогли значительно усилить игру в защите, позволив "Прометею" за первые 5 минут второй четверти набрать всего 4 пункта. В середине третьей четверти гандикап "Прометея" был увеличен втрое – 63:54. Заключительную десятиминутку "Прометей" провел очень стабильно, по всем статьям переиграв соперника.

Успех нашей команды позволил ей получить преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, кроме финальной!

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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