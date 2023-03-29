Прометей одержал 11-ю победу подряд в Еврокубке

В своем заключительном матче регулярного сезона 7DAYS EuroCup "Прометей" на "Арене Рига" принимал итальянский клуб "Умана Рейер Венеция". Со счетом 93:76 наша команда одержала 11-ю подряд и 14-ю в целом победу в турнире.

11 апреля в первом раунде плей-офф "Прометей" на "Арене Рига" сыграет с "Гамбург Тауэрс" из Германии.

В своем единственном противостоянии команды определят четвертьфиналиста Еврокубка.