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Прометей одержал 11-ю победу подряд в Еврокубке

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда не знает горечи поражений

Прометей одержал 11-ю победу подряд в Еврокубке

фото - fbu.ua

Новина українською

В своем заключительном матче регулярного сезона 7DAYS EuroCup "Прометей" на "Арене Рига" принимал итальянский клуб "Умана Рейер Венеция". Со счетом 93:76 наша команда одержала 11-ю подряд и 14-ю в целом победу в турнире.

11 апреля в первом раунде плей-офф "Прометей" на "Арене Рига" сыграет с "Гамбург Тауэрс" из Германии.

В своем единственном противостоянии команды определят четвертьфиналиста Еврокубка.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
Прометей

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