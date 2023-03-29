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Прометей одержал 11-ю победу подряд в Еврокубке
Украинская команда не знает горечи поражений
фото - fbu.ua
В своем заключительном матче регулярного сезона 7DAYS EuroCup "Прометей" на "Арене Рига" принимал итальянский клуб "Умана Рейер Венеция". Со счетом 93:76 наша команда одержала 11-ю подряд и 14-ю в целом победу в турнире.
11 апреля в первом раунде плей-офф "Прометей" на "Арене Рига" сыграет с "Гамбург Тауэрс" из Германии.
В своем единственном противостоянии команды определят четвертьфиналиста Еврокубка.
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Источник:Прометей
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