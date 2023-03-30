Карлос Сайнс: Мы создали машину, которая уничтожила всю оппозицию в Формуле-1

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался по поводу соперничества с "Ред Булл".

"Конечно, это один из самых трудных моментов — не буду врать. С 2021 года мы находимся на подъеме, с момента моего прихода 2021 год уже был хорошим шагом в правильном направлении — мы прошли путь от шестого места до третьего, а затем было изменение регламента, которое позволило нам сделать огромный шаг в 2022 году.

В этом году мы ожидали, что окажемся в похожем положении, но, к сожалению, есть команда "Ред Булл", которая уничтожила оппозицию, создав машину, которая явно превосходит всех остальных.

Нам совершенно ясно, где слабые стороны нашей машины, а где сильные стороны "Ред Булл". И теперь вся команда работает в одном направлении, пытаясь сократить это отставание", — приводит слова Сайнса ESPN.