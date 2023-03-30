  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр декласировал Запорожье и догнал Киев-Баскет и БИПУ в турнирной таблице
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр декласировал Запорожье и догнал Киев-Баскет и БИПУ в турнирной таблице

Баскетбол
(1 голосов)

Борьба за призовые места продолжается

Днепр декласировал Запорожье и догнал Киев-Баскет и БИПУ в турнирной таблице

Фото: ФБУ

Новина українською

Днепр завершил победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Запорожье.

Запорожцы первые 15 минут матча провело на равных, но вторую половину второй четверти Днепр выиграл 23:7, уйдя за большой перерыв при преимуществе +18.

На этом интрига в матче закончилась. У гостей увеличилось количество потерь и запорожцы стали не успевать за игроками Днепра.

Таким образом, Днепр догнал в турнирной таблице Киев-Баскет и БИПУ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Запорожье 91:63 (19:15, 30:16, 29:18, 13:14

По теме
yellow-arrow
Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче Суперлиги
yellow-arrow
Старый Луцк одержал шестую победу в сезоне, обыграв Политехнику-Галичину
yellow-arrow
"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр БК Запорожье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде