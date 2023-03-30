Днепр декласировал Запорожье и догнал Киев-Баскет и БИПУ в турнирной таблице

Днепр завершил победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Запорожье.

Запорожцы первые 15 минут матча провело на равных, но вторую половину второй четверти Днепр выиграл 23:7, уйдя за большой перерыв при преимуществе +18.

На этом интрига в матче закончилась. У гостей увеличилось количество потерь и запорожцы стали не успевать за игроками Днепра.

Таким образом, Днепр догнал в турнирной таблице Киев-Баскет и БИПУ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Запорожье 91:63 (19:15, 30:16, 29:18, 13:14