Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр декласировал Запорожье и догнал Киев-Баскет и БИПУ в турнирной таблице
Борьба за призовые места продолжается
Фото: ФБУ
Днепр завершил победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Запорожье.
Запорожцы первые 15 минут матча провело на равных, но вторую половину второй четверти Днепр выиграл 23:7, уйдя за большой перерыв при преимуществе +18.
На этом интрига в матче закончилась. У гостей увеличилось количество потерь и запорожцы стали не успевать за игроками Днепра.
Таким образом, Днепр догнал в турнирной таблице Киев-Баскет и БИПУ.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр — Запорожье 91:63 (19:15, 30:16, 29:18, 13:14
Популярное сейчас
- КДК дисквалифицировал Буяльского на три матча, один поединок он уже пропустил
- Футболист из Бельгии выразил готовность выступать за сборную Украины
- 1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате
- Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО