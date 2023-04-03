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Даллас может вывести из состава ключевых игроков команы
Они не смогут помочь клубу до окончания сезона
Фото: Sportsnet
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" может вывести из состава лидеров команды, разыгрывающих Луку Дончича и Кайри Ирвинга, до окончания регулярного чемпионата, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
"Мне сообщили, что клуб всерьёз рассматривает вывод Ирвинга и Дончича из состава", – сказал Чарания в эфире FanDuelTV.
Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, "Даллас Маверикс" занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.
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