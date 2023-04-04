  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Даллас попытается подписть Кайри Ирвинга несмотря на проблемы в переговорах
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даллас попытается подписть Кайри Ирвинга несмотря на проблемы в переговорах

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб считает, что только Кайри сможет усилить команду

Даллас попытается подписть Кайри Ирвинга несмотря на проблемы в переговорах

Фото: NBC News

Новина українською

Несмотря на проблемы "Даллас Маверикс" после приобретения Кайри Ирвинга, план по переподписанию звёздного защитника остаётся в силе, пишет Bleacher Report.

По словам источников, Ирвинг имеет право на продление контракта, но он предпочтёт, чтобы его будущее решилось после того, как он станет свободным агентом этим летом.

Также сообщается, что в межсезонье "Даллас" планирует усилиться качественными защитниками, чтобы построить полноценную команду вокруг Дончича и Ирвинга.

По теме
yellow-arrow
НБА опубликовала рейтинг силы клубов
yellow-arrow
Названы игроки недели в НБА
yellow-arrow
Прометей добыл тяжелую победу над Виймси/Спортлэнд и вышел в полуфинал ЛЕБЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде