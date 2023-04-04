Даллас попытается подписть Кайри Ирвинга несмотря на проблемы в переговорах

Несмотря на проблемы "Даллас Маверикс" после приобретения Кайри Ирвинга, план по переподписанию звёздного защитника остаётся в силе, пишет Bleacher Report.

По словам источников, Ирвинг имеет право на продление контракта, но он предпочтёт, чтобы его будущее решилось после того, как он станет свободным агентом этим летом.

Также сообщается, что в межсезонье "Даллас" планирует усилиться качественными защитниками, чтобы построить полноценную команду вокруг Дончича и Ирвинга.