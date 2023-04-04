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Даллас попытается подписть Кайри Ирвинга несмотря на проблемы в переговорах
Клуб считает, что только Кайри сможет усилить команду
Фото: NBC News
Несмотря на проблемы "Даллас Маверикс" после приобретения Кайри Ирвинга, план по переподписанию звёздного защитника остаётся в силе, пишет Bleacher Report.
По словам источников, Ирвинг имеет право на продление контракта, но он предпочтёт, чтобы его будущее решилось после того, как он станет свободным агентом этим летом.
Также сообщается, что в межсезонье "Даллас" планирует усилиться качественными защитниками, чтобы построить полноценную команду вокруг Дончича и Ирвинга.
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