  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист считает Белиз новым домом

Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров

Новина українською

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" американец Реджи Баллок подтвердил информацию о том, что приобрёл остров в Белизе – государстве в Центральной Америке.

Площадь острова составляет 5 акров. По данным медиа, баскетболист планирует разместить на нём комплекс жилых зданий для семьи и гостей.

"Белиз – мой новый дом. Пласенсия, если точнее", – написал Баллок в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Лука Дончич: Я считаю, что у нас нет той химии, что была раньше, особенно в прошлом сезоне
yellow-arrow
ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил победный мяч в матче с Ютой
yellow-arrow
НБА. Леброн Джеймс на последних секундах принес победу Лейкерс, Карри помог Голден Стєйт переиграть Олахому
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде