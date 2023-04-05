Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" американец Реджи Баллок подтвердил информацию о том, что приобрёл остров в Белизе – государстве в Центральной Америке.

Площадь острова составляет 5 акров. По данным медиа, баскетболист планирует разместить на нём комплекс жилых зданий для семьи и гостей.

"Белиз – мой новый дом. Пласенсия, если точнее", – написал Баллок в социальных сетях.