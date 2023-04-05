Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров
Баскетболист считает Белиз новым домом
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" американец Реджи Баллок подтвердил информацию о том, что приобрёл остров в Белизе – государстве в Центральной Америке.
Площадь острова составляет 5 акров. По данным медиа, баскетболист планирует разместить на нём комплекс жилых зданий для семьи и гостей.
"Белиз – мой новый дом. Пласенсия, если точнее", – написал Баллок в социальных сетях.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Леоненко: Какой Билич? У нас есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник
- Экс-президент США пожалел о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия
- Киевский клуб снялся с розыгрыша Второй лиги – игроки получили статус свободных агентов
- НБА опубликовала рейтинг силы клубов
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн