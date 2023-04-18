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Лейкерс определились с главной трансферной целью
Баскетболист может достаться команде бесплатно
Фото: CBS Sports
"Лос-Анджелес Лейкерс" рассматривает звёздного форварда "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонда Грина как главную цель на ближайшее межсезонье, поскольку баскетболист может оказаться на открытом рынке свободных агентов. Об этом сообщает NBA ANALYSIS.
Если он станет доступен, "Лейкерс" будут в длинном списке команд, заинтересованных в нём. Они считают, что Грин станет тем звеном, которого им не хватало в оборонительной части площадки.
Также считается, что его лидерские качества — это то, что Лос-Анджелес хотел бы добавить в свой состав.
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