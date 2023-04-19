Дрэймонд Грин дисквалифицирован на матч с Сакраменто

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин отстранён от участия в третьем матче серии первого раунда с "Сакраменто Кингз". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии. Дрэймонд наступил на центрового "Сакраменто" Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарную меру, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.