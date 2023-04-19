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Дрэймонд Грин дисквалифицирован на матч с Сакраменто
Баскетболист наступил на центрового
Фото: CBS Sports
Тяжёлый форвард, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин отстранён от участия в третьем матче серии первого раунда с "Сакраменто Кингз". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии. Дрэймонд наступил на центрового "Сакраменто" Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.
Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарную меру, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.
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