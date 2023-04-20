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Милуоки установил рекорд НБА в матче с Майами
Команда провела результативный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милуоки Бакс" установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации во втором матче первого раунда плей-офф с клубом "Майами Хит".
Напомним, встреча закончилась со счётом 138:122 в пользу "Милуоки".
По информации ESPN Stats & Info, ни одна команда в истории НБА в рамках плей-офф не набирала такого количества очков без своего лидера (Яннис Адетокунбо).
В настоящий момент счёт в серии между командами 1-1. Следующие два матча пройдут в Майами.
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