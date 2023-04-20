Милуоки установил рекорд НБА в матче с Майами

"Милуоки Бакс" установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации во втором матче первого раунда плей-офф с клубом "Майами Хит".

Напомним, встреча закончилась со счётом 138:122 в пользу "Милуоки".

По информации ESPN Stats & Info, ни одна команда в истории НБА в рамках плей-офф не набирала такого количества очков без своего лидера (Яннис Адетокунбо).

В настоящий момент счёт в серии между командами 1-1. Следующие два матча пройдут в Майами.