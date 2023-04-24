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Яннис Адетокунбо сыграет в четвером матче с Майами Хит
Форвард восстановился от травмы
Тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо сыграет в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с "Майами Хит". Об этом пишет журналист ESPN Шэмс Чарания.
"Звезда "Бакс" Яннис Адетокунбо вернётся в состав в четвёртой игре с "Хит", если не возникнет никаких проблем. Адетокунбо пропустил вторую и третью игры из-за ушиба нижней части спины", — написал Чарания на своей странице в социальной сети.
Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с "Майами Хит" (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй и третий матчи серии.
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