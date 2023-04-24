  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Яннис Адетокунбо сыграет в четвером матче с Майами Хит
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яннис Адетокунбо сыграет в четвером матче с Майами Хит

Баскетбол
(1 голосов)

Форвард восстановился от травмы

Яннис Адетокунбо сыграет в четвером матче с Майами Хит

Новина українською

Тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо сыграет в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с "Майами Хит". Об этом пишет журналист ESPN Шэмс Чарания.

"Звезда "Бакс" Яннис Адетокунбо вернётся в состав в четвёртой игре с "Хит", если не возникнет никаких проблем. Адетокунбо пропустил вторую и третью игры из-за ушиба нижней части спины", — написал Чарания на своей странице в социальной сети.

Напомним, Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с "Майами Хит" (117:130), после чего выбыл до конца игры. В итоге Яннис пропустил второй и третий матчи серии.

По теме
yellow-arrow
Защитник Атланты Деджонте Мюррей может быть дисквалифицирован
yellow-arrow
Сестра Кавая Леонарда пожизненно осуждена судом США
yellow-arrow
Данк Леброна – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде