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Главный тренер Днепра: Этот сезон был тяжелым эмоционально и физически, но мы выдержали

Баскетбол
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Владимир Коваль подвел итоги сезона

Главный тренер Днепра: Этот сезон был тяжелым эмоционально и физически, но мы выдержали

Фото: ФБУ

Новина українською

Главный тренер серебряных призеров чемпионата Украины БК Днепр Владимир Коваль в развернутом интервью клубной пресс-службе подвел итоги сезона Суперлиги 2022/23.

"Начало сезона получилось для Днепра неудачным. Мы рассчитывали на победы и с Одессой, и с Киевом. С Будивельником мы смотрелись неплохо, но было досадное поражение от них и от БИПЫ. Проиграли Киев-Баскету на последней секунде. После этих трех поражений нам было тяжело психологически, но мы изменили подход к тренировочному процессу.

Обстрелы окупантов — вот что первое приходит в голову об этом сезоне. К несчастью. Это военный сезон, который был тяжелым эмоционально и физически, но мы выдержали. Он, к сожалению, запомнился тем, как у нас не было света, тревогами. Но положительные моменты есть: это серебряные награды и то, что мы закончили чемпионат. И то, что мы вообще его начали, за это надо поблагодарить Федерацию баскетбола Украины, сказать спасибо президентам клубов, которые нашли на это финансы. Это люди, которые любят баскетбол и в такие трудные времена поддерживают его."

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В статье: БК Днепр
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