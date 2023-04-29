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Опубликованы наказания за драку в четвертьфинале баскетбольной Евролиги: эксперты возмущены их лёгкостью

Баскетбол
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Устав позволял дисквалификацию на четыре года

Опубликованы наказания за драку в четвертьфинале баскетбольной Евролиги: эксперты возмущены их лёгкостью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball

UA-Футбол
Новина українською
Как мы уже сообщали, второй матч четвертьфинального плей-офф баскетбольной Евролиги между мадридским "Реалом" и белградским "Партизаном", состоявшийся в Мадриде 27-го апреля, был остановлен за минуту и сорок секунд до финальной сирены и не доигран. Причина - массовая драка игроков и дисквалификация 21-го из них, что не оставило достаточно для доигрывания матча по уставу турнира. По тому же уставу, результат на момент драки (95:80 в пользу "Партизана") был оставлен как официальный.

В пятницу Евролига опубликовала решение о наказаниях за драку. Оба клуба были оштрафованы на 50 тысяч евро каждый. Игрок "Реала" Гершон Ябуселе дисквалифицирован на пять матчей, его партнёр по команде Габриэль Дек - на два. Игрок "Партизана" Кевин Пантер также получил два матча дисквалификации, а другой игрок сербской команды - Маттиас Лессор - один. Наказания обжалованию не подлежат.

Следует отметить, что такие наказания вызвали возмущение в баскетбольной среде из-за своей лёгкости, ведь по уставу минимальный штраф за такое поведение - 30 тысяч, а максимальный - 280. Также устав позволяет дисквалификацию игроков за подобное поведение на срок от одного до четырёх лет. Как заявляет Eurohoops, речь о наибольшем скандале за 23-летнюю историю Евролиги, и наказания за него ожидались весьма жёсткие.

Что касается результата матча, он увеличил преимущество "Партизана" в серии до 2:0. Первый матч также состоялся в Мадриде и был выигран гостями со счетом 89:87. Теперь команды переезжают в Белград, где сыграют максимум два матча. Для победы в серии "Партизану" нужно выиграть один из них, "Реалу" для победы нужно выиграть оба и затем ещё решающий в Мадриде. Победитель серии выходит в "Финал Четырёх".

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В статье: Партизан (Белград) баскетбол БК Реал (Мадрид) баскетбольная Евролига
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