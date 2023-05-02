НБА. Харден принес победу Филадельфии, Денвер удвоил преимущество в серии с Финиксом

2 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА, где было сыграно два матча.

"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" – 115:119, счёт в серии 0-1.

"Денвер Наггетс" – "Финикс Санз" – 97:87, счёт в серии 2-0.

Самым результативным игроком последней встречи стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Также стоит отметить американского форварда Аарона Гордона. Он набрал 16 очков, сделал один подбор и одну передачу.

В составе гостей больше всего очков набрал американский защитник Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал пять подборов и шесть передач.

В паралельном матче "Бостон" сыграл с "Филадельфией", где сильнее оказались гости. Большой вклад в победу сделал Джеймс Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе "Бостона" отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.