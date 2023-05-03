Леброн Джеймс не набрал ни одного голоса за награду MVP

Объявлены результаты голосования за награду MVP (самый ценный игрок) сезона. Награду получил камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс впервые за 20 лет в лиге не получил ни одного голоса за данный приз.

С самого начала карьеры в 2003 году Леброн стал играть на высочайшем уровне. На протяжении 20 лет форвард показывал невиданную стабильность, что и позволяло ему получать голоса за MVP каждый сезон.

В нынешнем сезоне Джеймс в среднем набирал 28,9 очков, 8,3 подбора и 6,8 результативных передач.