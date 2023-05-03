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Леброн Джеймс не набрал ни одного голоса за награду MVP
Это произошло впервые в карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Объявлены результаты голосования за награду MVP (самый ценный игрок) сезона. Награду получил камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс впервые за 20 лет в лиге не получил ни одного голоса за данный приз.
С самого начала карьеры в 2003 году Леброн стал играть на высочайшем уровне. На протяжении 20 лет форвард показывал невиданную стабильность, что и позволяло ему получать голоса за MVP каждый сезон.
В нынешнем сезоне Джеймс в среднем набирал 28,9 очков, 8,3 подбора и 6,8 результативных передач.
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