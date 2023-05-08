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Джеймс Харден повторил достижение легенды Филадельфии
Баскетболист проводил результативні матчі
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден повторил достижение Аллена Айверсона в клубной истории команды. Харден провёл в плей-офф несколько матчей за "Филадельфию", набирая минимум 40 очков. Ранее такое удавалось только Айверсону. Об этом пишет ESPN Stats & Info.
Напомним, в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА с "Бостон Селтикс" (116:115) Харден набрал 42 очка, сделал восемь подборов и отдал девять результативных передач. Кроме того, Джеймс стал автором победного трёхочкового броска.
Сейчас счёт в серии между "Сиксерс" и "Селтикс" 2-2.
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