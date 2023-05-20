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НБА. Майами удваивает преимущество над Бостоном в финале Восточной конференции

Баскетбол
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Результаты матча

НБА. Майами удваивает преимущество над Бостоном в финале Восточной конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 мая прошел второй матч финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Бостон" – "Майами"

105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)

"Бостон": Тейтум (34+13 подборов +8 передач +5 потерь), Браун (16), Р. Уильямс (13), Смарт (7), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (13), Уайт (11), Г. Уильямс (9).

"Майами": Батлер (27+8 подборов +6 передач), Адебайо (22+17 подборов +9 передач), Струс (11), Винсент (9), Лав (0) – старт; Калеб Мартин (25), Д. Робинсон (15), Зеллер (2), Лаури (0).

Счет в серии – 0-2

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В статье: НБА Бостон Селтикс Майами Хит плей-офф НБА
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