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Майку Майкла Джордана продана за $ 3,03 млн
В ней баскетболист выиграл Олимпиаду-1992
Экс-баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал на аукционе майки и кроссовки всех членов национальной команды с полуфинального матча с Литвой на Олимпийских играх 1992 года, пишет NBC. На каждом из элементов экипировки присутствовал автограф игрока. Джерси Майкла Джордана была продана за $ 3,03 млн, а его кроссовки — за $ 420 тыс.
Из всего ассортимента наименьшая цена была заплачена за кроссовки Леттнера ($ 7,2 тыс.).
Майка Джордана может быть самой дорогой олимпийской одеждой в истории. В 2013 году капитан сборной США по хоккею на зимних Играх — 1980 Майк Эрузионе продал своё джерси с решающего матча с Финляндией за $ 657 250.
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