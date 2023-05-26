Майку Майкла Джордана продана за $ 3,03 млн

Экс-баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал на аукционе майки и кроссовки всех членов национальной команды с полуфинального матча с Литвой на Олимпийских играх 1992 года, пишет NBC. На каждом из элементов экипировки присутствовал автограф игрока. Джерси Майкла Джордана была продана за $ 3,03 млн, а его кроссовки — за $ 420 тыс.

Из всего ассортимента наименьшая цена была заплачена за кроссовки Леттнера ($ 7,2 тыс.).

Майка Джордана может быть самой дорогой олимпийской одеждой в истории. В 2013 году капитан сборной США по хоккею на зимних Играх — 1980 Майк Эрузионе продал своё джерси с решающего матча с Финляндией за $ 657 250.