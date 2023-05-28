НБА. Бостон вырывает победу в Майами и сравнивает счет в финальной серии

В ночь с 27 на 28 мая прошел шестой матч финальной серии Восточной конференции розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

В тяжелом поединке "Бостон" сумел победить "Майами" и выровнять общий счет. Стоит отметить, что достижение "Селтикс" уникально, ведь за всю историю финальных серий из 150 команд, проигрывавших со счетом 0-3, только 4 коллектива смогли отыграться на 3-3.

"Майами" – "Бостон"

103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25)

"Майами" : Батлер (24+11 подборов +8 передач), Калеб Мартин (21+15 подборов), Винсент (15), Адебайо (11+12 подборов), Струс (10) – старт; Д. Робинсон (13), Лаури (8), Зеллер (1).

"Бостон" : Тейтум (31+10 подборов), Браун (26+10 подборов +5 потерь), Смарт (21), Уайт (11+6 передач), Хорфорд (4+7 подборов) – старт; Р. Уильямс (10+7 подборов), Г. Уильямс (1), Хаузер (0).