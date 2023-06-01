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Детройт Пистонс готов предложить кандидату на пост главного тренера 10 миллионов долларов в год

Баскетбол
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Неплохая сума

Детройт Пистонс готов предложить кандидату на пост главного тренера 10 миллионов долларов в год

фото - Getty Images

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт Пистонс" готовится сделать повторное предложение американскому специалисту Монти Уильямсу, ранее возглавлявшему "Финикс Санз", сообщает издание The Athletic.

По информации ресурса, зарплата Уильямса в случае заключения сделки составит около $ 10 млн за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

Если Уильямс откажется и переговоры зайдут в тупик, то главным кандидатом станет заместитель главного тренера "Милуоки Бакс" Чарльз Ли.

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В статье: Детройт Пистонс
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