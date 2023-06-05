Сборная Украины по баскетболу узнала расписание матчей в квалификации Олимпиады

Мужская национальная сборная Украины узнала расписание матчей группового этапа преквалификационного олимпийского турнира, который пройдет 12-20 августа этого года.

Наша сборная сыграет в Стамбуле, где соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.

12 августа

Турция — Исландия

Украина— Болгария

13 августа

Болгария - Турция

Исландия — Украина

15 августа

Турция — Украина

Болгария - Исландия

1/2 финала (18 августа)

Финал (20 августа)

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала (в Стамбуле сыграют команды групп С и D). В группе D сыграют Хорватию, Бельгию, Швецию и Нидерланды.