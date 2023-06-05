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Сборная Украины по баскетболу узнала расписание матчей в квалификации Олимпиады
Первым соперником станет Болгария
фото - Getty Images
Мужская национальная сборная Украины узнала расписание матчей группового этапа преквалификационного олимпийского турнира, который пройдет 12-20 августа этого года.
Наша сборная сыграет в Стамбуле, где соперниками по групповому раунду станут местная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии.
12 августа
Турция — Исландия
Украина— Болгария
13 августа
Болгария - Турция
Исландия — Украина
15 августа
Турция — Украина
Болгария - Исландия
1/2 финала (18 августа)
Финал (20 августа)
Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала (в Стамбуле сыграют команды групп С и D). В группе D сыграют Хорватию, Бельгию, Швецию и Нидерланды.
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