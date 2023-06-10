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Денвер победил Майами и увеличил отрыв в финальной серии плей-офф НБА

Баскетбол
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Результаты четвёртого матча

Денвер победил Майами и увеличил отрыв в финальной серии плей-офф НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 июня состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Майами" – "Денвер"

95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22)

"Майами": Батлер (25+7 подборов +7 передач), Адебайо (20+11 подборов +7 потерь), Лав (12), Винсент (2), Струс (0) - старт; Лаури (13+7 передач), Д. Робинсон (12), Калеб Мартин (11), Зеллер (0), Хайсмит (0).

"Денвер": Гордон (27+7 подборов +6 передач), Йокич (23+12 подборов), Дж. Мюррей (15+12 передач), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (7) - старт; Б. Браун (21), Грин (3), К. Браун (1).

Счет в серии: 1-3

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В статье: НБА Майами Хит Денвер Наггетс плей-офф НБА
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