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Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции
Украинка подписала контракт с одной из команд
фото - Getty Images
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции.
31-летняя украинка подписала трехлетний контракт с Мерсин Чукурова. Ягупова уже играла за этот клуб в 2017-2019 годах.
В этом сезоне в чемпионате Турции она провела 15 матчей, в среднем играя 27,2 минуты, набирала 14,0 очков, делала 5,3 подбора и 6,2 передачи.
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Источник:ФБУ
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