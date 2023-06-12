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Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции

Баскетбол
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Украинка подписала контракт с одной из команд

Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции

фото - Getty Images

Новина українською

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции.

31-летняя украинка подписала трехлетний контракт с Мерсин Чукурова. Ягупова уже играла за этот клуб в 2017-2019 годах.

В этом сезоне в чемпионате Турции она провела 15 матчей, в среднем играя 27,2 минуты, набирала 14,0 очков, делала 5,3 подбора и 6,2 передачи.

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В статье: Алина Ягупова
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Источник:
ФБУ

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