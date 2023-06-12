Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова продолжит карьеру в Турции.

31-летняя украинка подписала трехлетний контракт с Мерсин Чукурова. Ягупова уже играла за этот клуб в 2017-2019 годах.

В этом сезоне в чемпионате Турции она провела 15 матчей, в среднем играя 27,2 минуты, набирала 14,0 очков, делала 5,3 подбора и 6,2 передачи.