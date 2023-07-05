Филадельфия хочет сохранить Джеймса Хардена

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что в "Филадельфии Сиксерс" по-прежнему рассматривают вариант, при котором им удастся сохранить в команде звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена, несмотря на то что игрок запросил обмен.

"Я думаю, что в ситуации с Джеймсом Харденом существуют два варианта. "Сиксерс" по-прежнему хотели бы оставить его ещё на один сезон. Они могут попытаться убедить его, что они всё ещё могут сотрудничать и что здесь у него есть шанс побороться за чемпионство.

В то же время они ведут переговоры об обмене с другими командами. "Клипперс" по-прежнему проявляют заинтересованность в Хардене", – сказал Войнаровски в эфире программы First Take.