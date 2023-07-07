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Голден Стэйт объявил о подписании Криса Пола
Игроку 38 лет
фото - USA TODAY Sports
"Голден Стэйт Уорриорз" официально объявил о переходе звёздного разыгрывающего Криса Пола.
"Уорриорз" приобрели защитника, 12-кратного участника Матча всех звёзд НБА, Криса Пола из "Вашингтон Уизардс" в обмен на форварда Патрика Болдуина-младшего, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта 2027 года и защищённый пик первого раунда драфта 2030 года", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
В минувшем сезоне НБА 38-летний Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
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