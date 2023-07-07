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Голден Стэйт объявил о подписании Криса Пола

Баскетбол
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Игроку 38 лет

Голден Стэйт объявил о подписании Криса Пола

фото - USA TODAY Sports

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"Голден Стэйт Уорриорз" официально объявил о переходе звёздного разыгрывающего Криса Пола.

"Уорриорз" приобрели защитника, 12-кратного участника Матча всех звёзд НБА, Криса Пола из "Вашингтон Уизардс" в обмен на форварда Патрика Болдуина-младшего, защитников Джордана Пула и Райана Роллинза, пик второго раунда драфта 2027 года и защищённый пик первого раунда драфта 2030 года", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

В минувшем сезоне НБА 38-летний Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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