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Крис Пол высказался о переходе в Голден Стэйт

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Баскетболист оказался в команде в результате обмена

Крис Пол высказался о переходе в Голден Стэйт

фото - twitter.com

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Новичек "Глден Стэйт Уорриорз" Крис Пол высказался о своей роли в команде.

"В конце концов, это баскетбол. Я окажусь в компании парней, которые довольно долго играют вместе. Меня это не так волнует, как всех остальных.… Мы разберёмся со всем этим в тренировочном лагере. Сейчас у нас нет ответов. Мы начнём вместе тренироваться, я узнаю какие-то вещи о команде, ребята лучше узнают меня. В принципе, так происходит в каждой команде", — приводит слова Пола ESPN.

Напомним, "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт Уорриорз" провели обмен, в результате которого разыгрывающий Крис Пол отправился в "Уорриорз", а столичная команда получила защитника Джордана Пула и Райана Роллинза.

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В статье: Крис Пол
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