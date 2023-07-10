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Крис Пол высказался о переходе в Голден Стэйт
Баскетболист оказался в команде в результате обмена
фото - twitter.com
Новичек "Глден Стэйт Уорриорз" Крис Пол высказался о своей роли в команде.
"В конце концов, это баскетбол. Я окажусь в компании парней, которые довольно долго играют вместе. Меня это не так волнует, как всех остальных.… Мы разберёмся со всем этим в тренировочном лагере. Сейчас у нас нет ответов. Мы начнём вместе тренироваться, я узнаю какие-то вещи о команде, ребята лучше узнают меня. В принципе, так происходит в каждой команде", — приводит слова Пола ESPN.
Напомним, "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт Уорриорз" провели обмен, в результате которого разыгрывающий Крис Пол отправился в "Уорриорз", а столичная команда получила защитника Джордана Пула и Райана Роллинза.
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